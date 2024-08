Dopo le proteste i turisti a Tremosine avranno la guardia medica

Le rimostranze del Comune non sono cadute nel vuoto. Da oggi anche a Tremosine sul Garda è operativo il servizio di Guardia medica turistica. Lo ha attivato Asst Garda, accogliendo l’appello che il sindaco Battista Girardi aveva lanciato nei giorni scorsi.

«Si sono dimenticati di un Comune che registra ogni anno 400mila presenze turistiche, secondo solo a Limone nel territorio dell’Alto Garda», aveva dichiarato al nostro Giornale il sindaco Girardi, che proprio non si capacitava della decisione di Asst Garda. Contrariamente a quanto accaduto negli anni scorsi, infatti, per l’estate 2024 l’Azienda socio-sanitaria non ha attivato la guardia medica turistica sul territorio tremosinese.

Una trascuratezza inaccettabile per il sindaco, almeno per un paio di buone ragioni. Intanto perché quest’anno Tremosine è rimasto con un solo medico di base, dopo il pensionamento di uno dei due che erano in servizio fino allo scorso anno. Inoltre va tenuto conto che il paese è alle prese con la chiusura prolungata del principale accesso viario, la Sp38 nel tratto della strada della Forra, impraticabile dal 16 dicembre scorso. «Mi chiedo perché - aveva dichiarato Girardi -, in una emergenza simile, non si sia voluto garantire il medico per i turisti».

Il primo cittadino aveva scritto ad Asst, oltre che a Regione Lombardia, Comunità Montana Parco Alto Garda e Comunità del Garda. Alla lettera aveva risposto di persona, recandosi direttamente a Tremosine, il direttore generale di Asst, Roberta Chiesa, che evidentemente ha ritenuto fondate le richieste di Girardi. Seppur limitatamente alla seconda metà di agosto, anche Tremosine potrà dunque usufruire del medico per i villeggianti: ciò è importante non solo in termini sanitari ma anche perché qualifica l’offerta turistica.

Sull’Alto Garda

Il servizio è attivo in diversi Comuni dell’Alto Garda fino al 31 agosto. A Salò funziona presso l’ambulatorio del centro sociale I Pini in via Montessori (lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 10.30 alle 12.30). La guardia medica è presente anche a Toscolano Maderno, presso l’ambulatorio del centro sociale in via Verdi, tutti i lunedì e venerdì dalle 15 alle 18.30. A Gargnano il servizio è attivo in via Repubblica il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 18 alle 20. Il medico per i turisti, infine, è disponibile a Tignale il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 18.30 e il sabato dalle 9 alle 12.

Per accedere al servizio basta presentarsi con tessera sanitaria e documento d’identità.