Dopo la bonifica, la festa: restituiti a Brescia i parchi di via Fura

La bonifica è durata circa un anno e mezzo, è iniziata a febbraio 2023, ma finalmente i due parchi di via Fura sono stati restituiti alla città. Per l’occasione oggi pomeriggio le due aree verdi hanno ospitato una grande festa, alla quale sono state invitate le famiglie di Chiesanuova e della città, presenti il sindaco, Laura Castelletti, l’assessora all’Ambiente Camilla Bianchi e la presidente del Consiglio di quartiere di Chiesanuova, Claudia Cauzzi.

Per la bonifica del «Parco di via Fura Nord e Sud», suddivisa in due interventi, realizzati contemporaneamente, sono stati investiti complessivamente 1.580.000 euro (720mila euro per il lato nord e 860mila euro per quello sud). La spesa è stata finanziata totalmente con fondi del Pnrr.

La bonifica ambientale del lato nord del parco ha interessato una superficie di circa 7.500 metri quadrati, mentre quella del lato sud una superficie complessiva di circa 4.500. La Castelletti ha ricordato come sia stato «un lungo e faticoso lavoro, frutto del coinvolgimento e del confronto con il quartiere». L’assessore Bianchi ha sottolineato come «questo sia ulteriore passo in avanti nel lungo percorso delle bonifiche».

Sono stati sostituiti 25 alberi, oramai a fine vita, e ne sono stati messi a dimora 26 al lato nord e 13 a sud, di diverse essenze. Tutta la superficie permeabile è stata seminata e tenuta a prato. Le panchine e i set picnic dell’area bonificata sono stati sostituiti con elementi in legno. Gonfiabili, giochi e musica dal vivo, un laboratorio creativo curato da Pane Blu culminato una passeggiata attraverso i due parchi hanno animato il pomeriggio prima della merenda offerta a bambini e bambine.