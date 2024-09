Dopo due anni e mezzo torna a splendere la Santissima di Gussago

Taglio del nastro per la Santissima di Gussago che si è presentata stamattina per la prima volta dopo il lungo restauro durato due anni e mezzo. Le operazioni, che hanno interessato la chiesetta dell’ex complesso domenicano, hanno restituito alla comunità l’edificio simbolo di un intero territorio. La cerimonia di inaugurazione ha avuto luogo alle 10, con un evento su invito per ringraziare i mecenati che hanno sostenuto il restauro tramite il programma «Art Bonus» – un piccolo tesoretto di 370mila euro, fondamentale per finanziare l’opera, il cui costo complessivo è stato di un milione e 100mila euro (500mila euro, inoltre, sono arrivati dalla Regione).

«È una grande emozione di restituire alla nostra comunità e non solo questo luogo di storia e di turismo. Un posto dove venire a rigenerarsi. Un posto magico – ha detto il sindaco Giovanni Coccoli -. Ci eravamo chiesti che taglio dare a questo diamante, per sprecarne il meno possibile e per renderlo visibile e visitabile a tutti. Questo è stato il principio che ha ispirato l'intervento. Oggi il gioiello della nostra comunità si è svelato in tutto il suo splendore. I lavori di restauro e recupero hanno dato un volto nuovo a questo luogo meraviglioso. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato affinché questo sogno diventasse realtà. E un ringraziamento particolare a chi negli ultimi 20 anni ha tenuto con amorevole cura questo luogo del cuore, e mi riferisco ai volontari del Gruppo Sentieri. Quella di oggi è solo la prima tappa di un sogno che prevede il recupero della parte restante del complesso monumentale. A seconda di cosa ne vorremo fare dovremo poi intervenire grandi pittori e miniaturisti hanno abitato questi luoghi».

E poi una suggestione: «Perchè non pensare ad una casa per gli artisti per il futuro della Santissima?».

I ritrovamenti

Durante la cerimonia sono stati presentati i dettagli degli interventi effettuati e i sorprendenti ritrovamenti, come affreschi medievali nascosti, tombe altomedievali, tracce di un insediamento molto più antico e documenti storici inediti. Dalle 14.30 la Santissima aprirà le sue porte ai visitatori per visite guidate gratuite, organizzate ogni 45 minuti, previa prenotazione sul sito ufficiale www.santissimadigussago.it. La giornata si concluderà alle 19 con il concerto «Tramonti a Nord Est - cantautori italiani in acustico», un’esibizione che vedrà Tony Guerrieri alla voce, Marco Grasselli alla chitarra e Maurizio Campo al pianoforte. Con la riapertura del complesso, il Comune ha lanciato anche il nuovo marchio ufficiale dedicato alla Santissima, che accompagnerà le iniziative culturali legate al complesso.