Dopo dodici anni il nuovo municipio di Concesio vedrà finalmente la luce

Un nuovo edificio sviluppato su tre livelli con una superficie complessiva di 3.200 metri quadri, di cui 1.000 al piano interrato, 1.100 al pianterreno e 1.100 al piano primo: così si presenterà il futuro municipio di Concesio al termine dei lavori iniziati in questi giorni. Il costo dell’opera ammonta a 5,4 milioni, costituiti da un finanziamento regionale a fondo perduto di 2,6 milioni e il resto coperto da un mutuo.

Annunciato come imminente oltre una dozzina di anni fa, il progetto non era mai riuscito a vedere la luce per svariati problemi. «Ora il traguardo è a portata di mano - annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Luca Guerini -. La progettazione iniziale prevedeva la ristrutturazione, la messa in sicurezza dell’attuale struttura e il suo ampliamento, ma le indagini strutturali preliminari hanno fatto emergere un quadro preoccupante: da qui la decisione di mantenere l’ampliamento e di demolire l’intero immobile e ricostruirlo sullo stesso sedime con coefficienti antisismici più elevati».

Il progetto

L’edificio manterrà un legame urbanistico ed estetico con il vecchio stabile, ma sarà completamente rinnovata la distribuzione interna degli spazi, che prevede un sistema formato da due blocchi con il primo destinato a contenere le attività di servizio al pubblico. Nel secondo troveranno posto quelle attività che prevedono un minor flusso di utenti e la parte politico-amministrativa compresa la sala consiliare.

Tutti i servizi ai cittadini saranno fruibili da un’unica sala di attesa al piano terra. È inoltre previsto lo spostamento dell’ufficio tecnico, ora in via De Gasperi, nel nuovo edificio. Il seminterrato ospiterà il nuovo archivio comunale da 500 metri quadri e altrettanti verranno destinati a deposito.

«Le dinamiche dei prezzi dell’ultimo periodo e le variazioni apportate al progetto iniziale hanno pesato sulla tempistica dei lavori - spiega il sindaco Agostino Damiolini -: non è stato facile far coincidere le varie esigenze e l’annullamento della prima gara, causata da aspetti interni alla Centrale unica di committenza di Valletrompia, non ci ha aiutato».

I benefici

A regime il nuovo municipio si stima porterà 40.000 euro annui di risparmi rispetto ai costi di gestione attuali. Garantire i servizi durante i 13 mesi dei lavori «comporterà qualche difficoltà logistica - conclude Damiolini -, ma l’idea di realizzare una nuova casa per tutti i cittadini che dia lustro al paese, oltre all’avvio di un progetto che pareva impossibile a molti, ripaga tutti gli sforzi fatti. A conti fatti possiamo affermare di essere molto soddisfatti del risultato raggiunto».