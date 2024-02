Dopo 9 anni è arrivato il visto per il nonno del bimbo gravemente malato

Si sono mosse le istituzioni e il documento mancante è ora stato ritirato all’ambasciata in Pakistan

2 ' di lettura

Il nonno mostra con orgoglio il passaporto - © www.giornaledibrescia.it

Mancava un documento. Atteso da nove anni per dare un poco di sollievo ad una famiglia alle prese con un bambino affetto da una malattia rara e fino ad oggi purtroppo incurabile. Dopo che la storia è apparsa nelle edizioni del Giornale di Brescia infatti le istituzioni si sono rapidamente messe in movimento e, in meno di una settimana, il Visto è arrivato. Il documento è stato preparato all’ambasciata italiana di Islamabad ed è anche già stato ritirato. La famiglia Al centro della vicenda una fa