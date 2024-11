Dopo 60 anni Corzano torna sopra la soglia dei 1.500 abitanti

Emmanuele Andrico

Il sindaco Benzoni: «Trend controcorrente grazie alle scelte amministrative»

Una scuola a Corzano - © www.giornaledibrescia.it

Mentre a livello nazionale continua l’inverno demografico (e la provincia di Brescia non fa eccezione), a Corzano si va controcorrente, tanto che, dopo oltre sessant’anni di attesa in paese è stata raggiunta e superata la soglia dei 1.500 abitanti. In Italia, nel 2023, secondo gli ultimi dati Istat i nati residenti in Italia sono 379mila, con un tasso di natalità pari al 6,4 per mille (era 6,7 per mille nel 2022). La diminuzione delle nascite rispetto al 2022 è di 14mila unità (-3,6%). Dal 2008,