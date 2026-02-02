Ultim'oraCronacaAltri sport
Doping: azzurra Passler positiva, è il primo caso di Milano Cortina
Letrozolo per la biathleta ad un controllo out of competition. L’atleta sarà sospesa
L'azzurra Rebecca Passler
Primo caso di doping a Milano-Cortina. È l'azzurra del biathlon Rebecca Passler che è stata trovata positiva al letrozolo, un inibitore dell'aromatasi, durante un controllo out of competition. L'azzurra - apprende l'ANSA - sarà sospesa.
