Donne più indipendenti e sicure, a lezione di manutenzione dell’auto

Essere più indipendenti, per essere anche più sicure. Questo l’obiettivo del corso «manutenzione elementare del veicolo a motore» organizzato dal Centro Formazione Aib nella sede di Castel Mella e dedicato alle donne.

Cambiare una ruota bucata o andare dal meccanico con più consapevolezza, questi i motivi principali per i quali una decina di donne ha partecipato.

Consapevolezza e autonomia

Le partecipanti al corso di manutenzione dell'auto - © www.giornaledibrescia.it

«Non mi è mai capitato dover cambiare gomma – ha detto Carla Archetti – e preferirei non dover essere obbligata a fermare il passante dietro di me e quindi per allenarmi un po’. È stato molto interessante, sono qui con mia figlia che sta facendo la patente: credo sia un argomento utile sia per la vita in generale che per la scelta di un’auto».

Soddisfatta anche un’altra partecipante, Pierangela Scolari: «Ci si può trovare in situazioni particolari e noi donne abbiamo il dovere di arrangiarci, dipendere sempre dagli uomini non è corretto. Volevo nozioni sulla manutenzione ordinaria, il livello dell’olio, dell’acqua dei tergicristalli. Piccole cose che sono importanti».

Pratica

Dopo una breve lezione teorica tenuta dal professore Giordano Lanzanova, le partecipanti hanno affrontato la lezione pratica grazie all’aiuto di alcuni studenti del Centro: «Ho deciso perché da tanti anni ho la patente – ha detto Barbara Archetti –, ma non conosco la macchina e mi sono stufata di essere così ignorante in materia. Per entrare in questo mondo che non mi riguarda, ma che dovrebbe. Così quando vado dal meccanico posso ascoltare, ma consapevolmente».