Donna soccorsa a Maderno, statale 45 bis chiusa

La statale 45 bis è rimasta temporaneamente chiusa all’altezza di Maderno, sul lago di Garda, per permettere le operazioni di recupero di una donna caduta da un ponte da parte dei Vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Per il momento l’ipotesi più accreditata è quella che si sia trattato di un gesto deliberato. La donna non è sopravvissuta alle ferite riportate.