Investe una donna sulle strisce, poi la insulta e scappa

Prima la investe sulle strisce pedonali, poi scende dall’auto, la invita con arroganza ad alzarsi e a smetterla di simulare chissà quale danno e arriva quasi a sferrarle un calcio. Infine, non contenta, davanti agli occhi di diversi testimoni che con un occhio assistono alla incredibile scena e con l’altro registrano il suo numero di targa, sale a bordo, mette la prima e se ne va.

È successo ieri. È successo davvero. Ed è successo in città in via Montello, una traversa di via Vittorio Veneto. Non in un «sottosopra» partorito dalla fervida immaginazione di sceneggiatori sponda Netflix e dintorni. A farne le spese una donna di trentacinque, quarant’anni al massimo.

La testimonianza

«La signora stava attraversando sulle strisce pedonali all’altezza dei giardinetti di via Salvo D’Acquisto, quando è stata colpita – ci racconta un testimone oculare – da una 500 che aveva appena svoltato a sinistra da via Vittorio Veneto. Ero sull’auto appena dietro e ho assistito a tutta la scena. Ho anche sentito il botto. La donna è caduta a terra. La conducente dell’auto, avrà avuto al massimo una quarantina d’anni, è scesa e si è messa ad insultarla. Le ha detto di smetterla di fare scena. Ho avuto la sensazione volesse addirittura sferrarle un calcio. Poi – ci dice il testimone – nonostante il tentativo di fermarla e di cercare di convincerla ad attendere l’arrivo dell’ambulanza e dei vigili, è salita a bordo e se ne è andata».

L’ipotesi che abbia fatto poca strada e che sul suo cammino possano presto materializzarsi gli agenti della Polizia locale è più di un sospetto. Le manovre della donna, e soprattutto gli elementi per risalire alla sua identità, sono state notate da più di una persona. C’è chi, e pare non siano pochi, ha scattato fotografie alla sua 500 grigia, ma anche alla sua targa, e le ha fornite agli agenti accorsi in via Montello.

La donna investita, che stava attraversando con il cappuccio del piumino alzato in testa, e potrebbe non essersi accorta dell’arrivo dell’auto, fortuna sua e di chi l’ha investita, se l’è cavata con qualche contusione e tanto spavento.