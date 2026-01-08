Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Investe una donna sulle strisce, poi la insulta e scappa

Pierpaolo Prati
L’episodio in via Montello, in città Vigili alla ricerca dell’investitrice. Il testimone: «Ho sentito il rumore dell’urto»
L'incrocio dell'incidente di via Montello - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
L'incrocio dell'incidente di via Montello - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Prima la investe sulle strisce pedonali, poi scende dall’auto, la invita con arroganza ad alzarsi e a smetterla di simulare chissà quale danno e arriva quasi a sferrarle un calcio. Infine, non contenta, davanti agli occhi di diversi testimoni che con un occhio assistono alla incredibile scena e con l’altro registrano il suo numero di targa, sale a bordo, mette la prima e se ne va.

È successo ieri. È successo davvero. Ed è successo in città in via Montello, una traversa di via Vittorio Veneto. Non in un «sottosopra» partorito dalla fervida immaginazione di sceneggiatori sponda Netflix e dintorni. A farne le spese una donna di trentacinque, quarant’anni al massimo.

La testimonianza

«La signora stava attraversando sulle strisce pedonali all’altezza dei giardinetti di via Salvo D’Acquisto, quando è stata colpita – ci racconta un testimone oculare – da una 500 che aveva appena svoltato a sinistra da via Vittorio Veneto. Ero sull’auto appena dietro e ho assistito a tutta la scena. Ho anche sentito il botto. La donna è caduta a terra. La conducente dell’auto, avrà avuto al massimo una quarantina d’anni, è scesa e si è messa ad insultarla. Le ha detto di smetterla di fare scena. Ho avuto la sensazione volesse addirittura sferrarle un calcio. Poi – ci dice il testimone – nonostante il tentativo di fermarla e di cercare di convincerla ad attendere l’arrivo dell’ambulanza e dei vigili, è salita a bordo e se ne è andata».

L’ipotesi che abbia fatto poca strada e che sul suo cammino possano presto materializzarsi gli agenti della Polizia locale è più di un sospetto. Le manovre della donna, e soprattutto gli elementi per risalire alla sua identità, sono state notate da più di una persona. C’è chi, e pare non siano pochi, ha scattato fotografie alla sua 500 grigia, ma anche alla sua targa, e le ha fornite agli agenti accorsi in via Montello.

La donna investita, che stava attraversando con il cappuccio del piumino alzato in testa, e potrebbe non essersi accorta dell’arrivo dell’auto, fortuna sua e di chi l’ha investita, se l’è cavata con qualche contusione e tanto spavento.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
investimentopedonevia Montellopirata della stradaBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario