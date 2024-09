Don Maffeis è il preside della Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale

La Redazione Web

È stato nominato il 5 agosto scorso dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione Cattolica per il quadriennio 2024-2028

Da sinistra Carlo Peroni, don Angelo Maffeis, Michele Bonetti, Adriana Pozzi, don Carlo Tartari e Stefania Pozzi - © www.giornaledibrescia.it

Don Angelo Maffeis è il nuovo preside della Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale. Don Maffeis è stato nominato il 5 agosto scorso dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione Cattolica per il quadriennio 2024-2028. Ordinato nel 1984, Maffeis ha perfezionato gli studi teologici alla Gregoriana, ottenendo la Licenza (1986) e il Dottorato in Teologia nel 1991 con una tesi su «Apostolicità della chiesa e ministero ordinato nel dialogo internazionale cattolico-luterano dal 1967 al 1984» (dir.