Domenica mattina a Palazzolo con le telecamere di «In piazza con noi»

La domenica mattina di Palazzolo immortalata dalle telecamere di Teletutto: la trasmissione «In Piazza con noi», guidata da Elisabetta del Medico, Marco Recalcati e Giorgio Zanetti, ha fatto tappa in piazza Roma, riportando in diretta il volto culturale, sociale e amministrativo della città affacciata sull’Oglio. Le interviste e i contributi raccolti sul posto hanno offerto un quadro aggiornato di una comunità che continua a crescere grazie alla ricchezza delle sue associazioni, dei suoi servizi e delle tante iniziative locali.

La torre di san Fedele svetta nel centro di Palazzolo - © www.giornaledibrescia.it

Il programma

A dare il benvenuto alla squadra di Teletutto è stato il sindaco Gianmarco Cossandi con l’assessora alla cultura Marina Bertoli. Il confronto con gli amministratori si è concentrato sui progetti più recenti, tra cui il Caffè Alzheimer, spazio dedicato agli anziani con fragilità cognitive e guidato dalla dottoressa Federica Gottardi. La trasmissione ha portato poi l’attenzione su I Giardini di Dafne, progetto inclusivo che ha restituito vita all’ex Casa del Custode di Villa Lanfranchi: oggi l’edificio ospita un bistrot gestito dalla cooperativa Alborea.

Il tessuto del volontariato locale è stato rappresentato da realtà molto radicate e la diretta ha offerto spazio anche al mondo culturale e sportivo e ad alcune realtà del Movimento Cooperativo Palazzolese.