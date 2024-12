Domenica il vescovo Tremolada celebra l’inizio del Giubileo

Dopo l’apertura della porta santa di San Pietro alla Vigilia di Natale, momento di avvio dell’Anno santo, nelle Diocesi il Giubileo inizierà ufficialmente domenica 29 dicembre.

La celebrazione presieduta dal vescovo Pierantonio Tremolada inizierà alle 16 nella chiesa di San Giuseppe (vicolo San Giuseppe) con il rito di apertura dell’Anno Giubilare, seguirà un breve pellegrinaggio e continuerà in cattedrale. Il tutto sarà proposto in diretta da Teletutto, a partire dalle 16.

Ricordiamo che il vescovo Tremolada ha istituito nove chiese giubilari nel territorio della Diocesi di Brescia. «Mi piacerebbe - ha detto - che diventassero luoghi in cui fare esperienza di speranza e di misericordia. Il desiderio è che le chiese giubilari diventino meta di pellegrinaggio anche di singole persone».

Le chiese giubilari

Oltre alla cattedrale di Brescia, ecco i santuari: Santissima Annunciata di Piancogno, Madonna della neve di Adro, Fontanelle di Montichiari, Maria Nascente a Montecastello di Tignale, Beata Vergine della Misericordia a Bovegno, Madonna della Stella a Cellatica, Madonna di Valverde a Rezzato, Santa Maria delle Grazie in città.

Nel territorio della nostra provincia ci sono altre due chiese giubilari, che fanno capo alla Diocesi di Verona. Si tratta della basilica di Lonato del Garda e il santuario della Madonna del Carmine a San Felice.

Le celebrazioni natalizie

Tornando alla Diocesi di Brescia, ricordiamo le celebrazioni del periodo natalizio in programma. Domani, festa della Santa Famiglia, alle 11.45 è atteso il saluto del vescovo alla comunità ucraina, in pensiero per la guerra, nella chiesa di San Giuseppe. L’ultimo appuntamento dell’anno è fissato martedì 31 dicembre: nel giorno dedicato a San Silvestro monsignor Pierantonio Tremolada celebrerà alle 18 la messa con Te Deum di ringraziamento al santuario di Santa Maria delle Grazie. Anche in questo caso è prevista la diretta di Teletutto.

L’anno nuovo inizierà mercoledì con la messa per la Giornata mondiale della pace nella chiesa di Santa Maria della Pace, presieduta dal vicario generale, mons. Gaetano Fontana. La celebrazione è prevista alle 19. Gli appuntamenti dell’Epifania saranno, infine, due: alle 10 ci sarà la messa per l’infanzia missionaria in cattedrale e nel pomeriggio, alle 15.30, è previsto l’arrivo dei Magi nella chiesa dei Santi Faustino e Giovita.