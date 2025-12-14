DomaniZavtra, avanti con i viaggi in Ucraina per portare cibo e umanità

L’associazione DomaniZavtra-ODV, nata per sostenere le fragilità in Ucraina, non si ferma per Natale. Anzi, proprio in questo momento particolare dell’anno, persiste nella sua opera d’aiuto generosa, portando nelle terre colpite dalla guerra una speranza.

Si è concluso ieri l’ennesimo viaggio della compagine camuna, chiamata ad agire soprattutto in questo tempo in cui la pace appare ancora lontana.

Aiuto concreto

Due furgoni carichi di quasi 3 tonnellate di beni sono stati consegnati. Si tratta solo dell’ultima missione: ogni giorno DomaniZavtra-ODV opera accanto a bambini orfani, ragazze madri, anziani allettati e a tutte quelle persone che non hanno più nessuno su cui contare. In tutto sono stati compiuti 5 viaggi con due furgoni, per un totale di 15 tonnellate di materiale consegnato. «Portiamo loro ciò che per noi può sembrare semplice, ma che per loro è essenziale: cibo, beni di prima necessità, calore umano, dignità» spiega il presidente Diego Simonini.

Due dei furgoni usati dall'associazione per i trasporti - © www.giornaledibrescia.it

Fare questo tipo di attività significa scegliere di non voltarsi dall’altra parte, significa credere che anche un piccolo gesto possa cambiare una vita. «Un pacco alimentare, una coperta, una donazione non sono solo oggetti: sono un messaggio che dice “non sei solo” – continua Simonini –. Per chi riceve questi aiuti, spesso rappresentano la differenza tra la speranza e la disperazione».

Come donare

È possibile donare attraverso il sito dell'associazione www.domanizavtra.org, oppure sostenerla con il 5 per mille inserendo il codica fiscale 90011460178, oppure partecipare alla raccolta alimentare e medicinale contattando il numero 331.3865153.

«Ringrazio profondamente tutte le persone che ci sostengono: ogni aiuto arriva davvero a destinazione e diventa un abbraccio concreto a chi soffre. Pensare agli occhi di un bambino che riceve da mangiare, o a un anziano che si sente ricordato, ci ricorda perché tutto questo è così importante» conclude il presidente.