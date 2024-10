Disservizi bus, nel Bresciano a ottobre sono saltate 48 corse

Sulla rete del trasporto extraurbano di Brescia sono state soppresse quasi cinquanta corse in un mese: per Atpl le cancellazioni sono inammissibili

Arriva, 48 stop in un mese. Tpl: "Basta"

Quasi cinquanta corse soppresse in un mese. È il record di disservizi targati Arriva nella rete del trasporto extraurbano di Brescia solo ad ottobre. Troppo, per l’Agenzia del trasporto pubblico locale, che lunedì scorso ha organizzato un incontro coi vertici del gruppo per pretendere uno stop all’emorragia. Basta scorrere l’elenco degli avvisi sul sito dell’azienda per entrare nel servizio gruviera: otto linee soppresse il primo ottobre, undici il 3 e dodici il giorno successivo, dieci il 12 e