Dispersa nel lago d’Iseo, sarà posata una lapide in memoria di Chiara Lindl

Le ricerche del corpo della giovane tedesca Chiara Mercedes Lindl, caduta nel lago d’Iseo lo scorso primo settembre, continueranno fino a domani. Poi saranno sospese. Riprenderanno in seguito a cura del gruppo soccorso Sebino e coordinate da Remo Bonetti, dopo che il Rov Mercurio ora guasto sarà riparato. Nel frattempo la famiglia Lindl ha ottenuto dal sindaco di Pisogne, Federico Laini, di posare una lapide per onorare la memoria della ventenne ogni primo settembre, data in cui si è consumata la tragedia.

I punti segnalati dai cani saranno oggi scandagliati dai Volontari del Garda presenti in forze.

Poi da domani, lunedì, le acque del Sebino saranno le custodi del corpo della ventenne tedesca fino a quando il destino non metterà i volontari delle ricerche nel punto in cui Chiara giace sul fondo.