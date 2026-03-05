Disoccupato e senza casa muore in strada a Leno

È una storia di solitudine ed emarginazione quella emersa stamattina quando il corpo senza vita di un uomo di 63 anni è stato trovato in una auto parcheggiata in via Striaga a Leno, una zona di capannoni e case a schiera alla periferia del paese della Bassa.

A segnalare la presenza della persona che non si muoveva nella vettura sono stati alcuni passanti e nonostante il rapido intervento di medici e infermieri non è stato possibile evitare il tragico epilogo, l’uomo era morto già da qualche ora, stroncato da un malore. Nessun segno di violenza.

L’indagine

Nell’esaminare la vettura i carabinieri si sono resi conto che in quell’auto l’uomo probabilmente viveva. Si tratta di un 63enne di origini sudamericane, in Italia senza familiari, che da qualche tempo era disoccupato e che in passato aveva abitato a Rezzato. Un dramma della solitudine che si è consumato nel silenzio di un parcheggio.