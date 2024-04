Discarica Bettoni a Travagliato, l’ampliamento porta più rifiuti e polemiche

Alice Resconi

Per il sindaco Renato Pasinetti era difficile opporsi, ma il consigliere di minoranza Alessi attacca: «È un disagio enorme»

Una veduta della discarica Bettoni di Travagliato, che sarà ampliata © www.giornaledibrescia.it

La conferma dell’ampliamento porta di nuovo la discarica Bettoni di Travagliato al centro delle polemiche. E tra il sindaco Renato Pasinetti e l’opposizione non poteva mancare un acceso botta e risposta. «Dopo il via libera della Provincia era molto difficile opporsi all’allargamento dell’impianto che, rispetto all’area totale autorizzata in passato, è comunque solo di un quarto - sottolinea il primo cittadino -. La discarica inoltre non ha mai creato e non creerà in futuro alcun disagio per la