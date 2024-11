Disabile non trova il biglietto, controllore gli chiede di scendere dal bus

La vicenda raccontata da una passeggera. La società Arriva difende il suo dipendente e spiega che non è stato un caso isolato

3 ' di lettura

Pullman di Arriva - © www.giornaledibrescia.it

È andato in confusione perché non trovava quanto richiesto e quando il controllore ha fatto fermare l’autobus, invitandolo con insistenza a scendere per proseguire la verifica, si è messo a piangere. Una scena che ha lasciato senza parole alcuni passeggeri del mezzo pubblico, che, di fronte a quella situazione, si erano anche offerti di pagare il biglietto del ragazzo, un giovane affetto da sindrome di Down, che in quei brevi ma concitati istanti si deve essere sentito con le spalle al muro. Ma