Dina di Gussago è un nuovo ristorante Tre Forchette del Gambero Rosso

Tre Forchette spediscono Dina nell’olimpo della ristorazione targato Gambero Rosso. Grande la soddisfazione dello chef Alberto Gipponi: «Per una realtà come Dina che ricerca valore e profondità in un momento storico in cui tutto deve essere semplice l’impegno, la dedizione e la cura portano a grandi risultati. Aspetto tutti i bresciani nel mio ristorante di Gussago e mi auguro di riuscire a lasciare loro memorie profonde di gusto e accoglienza».

Dina è la novità al vertice della guida «Ristoranti d’Italia 2025» presentata oggi. Confermati, sempre con il massimo riconoscimento (le Tre Forchette) il Miramonti L’Altro di Concesio dello chef Philippe Léveillé (due Stelle Michelin) e il Lido 84 dello chef Riccardo Camanini di Gardone Riviera (una Stella).

Le altre categorie

Nella categoria dedicata alle trattorie il podio (Tre Gamberi) è sempre de La Madia di Brione e dell’Osteria della Villetta di Palazzolo. Dina e La Madia in questa edizione si sono aggiudicate pure il titolo di «avanguardie». Quanto, poi, ai bistrot, è fermo al vertice con Tre Tavole (prima erano Cocotte, il simbolo è cambiato quest’anno) il Lanzani Bottega&Bistrot di Brescia.

Una menzione la merita, infine, Il Colmetto di Rodengo Saiano: il ristorante (Stella Verde per la Michelin) che vede all’opera lo chef Riccardo Scalvinoni ha vinto il premio Miglior pane in tavola e lo smile per il Miglior rapporto qualità prezzo.