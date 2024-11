Diffamazione su Tik Tok: denunciato automobilista ubriaco e senza patente

Fermato senza patente e ubriaco, registra un video e lo mette su Tik Tok. Gli agenti della Locale della Valle Sabbia lo denunciano. Dopo essere stato fermato per un controllo stradale ed essere stato sorpreso alla guida di un veicolo senza patente ed ubriaco, mentre gli agenti sono impegnati a stendere gli atti, l’uomo registra un video col telefonino e lo pubblica su Tik Tok.

Nella registrazione offende pesantemente gli agenti che lo hanno controllato apostrofandoli con frasi volgari ed oltraggiose. Il video gira in rete e finisce anche all’attenzione degli agenti che, prima che venga cancellato, lo acquisiscono e denunciano la persona per diffamazione e oltraggio alla Procura della Repubblica.

«C'è un limite a tutto, anche alla libertà di parola quando questa sfocia in offese gratuite e volgari che colpiscono a livello personale – fanno sapere dal comando -. Vorremmo dire a questa persona che gli abbiamo evitato che si potesse mettere in condizioni di pericolo visto le sue condizioni, inoltre abbiamo tutelato anche gli altri utenti della strada che hanno il diritto di circolare tranquillamente e in sicurezza senza correre il rischio di essere coinvolti in incidenti, anche gravi».