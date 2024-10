Diciannovenne investito da un’auto in via Togni a Brescia

Un ragazzo di 19 anni è stato investito da un'auto in via Togni a Brescia questa sera verso le 19.30. Pare che il giovane stesse scendendo dalla sua auto quando una Panda lo ha travolto. L'utilitaria ha poi terminato la sua corsa contro un'altra auto in sosta.

Assistito dai passanti e dagli automobilisti il ragazzo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso, codice poi fortunatamente diventato giallo. Sul posto gli agenti della Locale di Brescia che hanno deviato il traffico su percorsi alternativi.