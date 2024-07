Di notte in oratorio per la cassa: giovanissimi di nuovo nei guai

Alice Resconi

I quattro, già protagonisti di altri episodi a Lograto, sono stati messi in fuga da volontari e ripresi dalle telecamere

Furto in oratorio a Lograto - © www.giornaledibrescia.it

Uno smacco per tutta la comunità. Così don Sergio Merigo, parroco di Lograto, definisce l’ultima bravata di un gruppo di adolescenti ai danni, questa volta, dell’oratorio del paese. I quattro giovani, già noti alle forze dell’ordine e conosciuti anche in zona per essere stati protagonisti di vari atti di vandalismo, l’altra notte sono riusciti ad entrare nell’oratorio, puntando alla cassa: «Io sono in campeggio in montagna con i giovani del grest e per questo probabilmente i ragazzi hanno pensat