Di corsa per il centro storico con Corritalia domenica 19 maggio

Torna Corritalia, la corsa non competitiva, giunta alla ventiduesima edizione, che abbina sport e cultura. L’appuntamento è per domenica 19 maggio, con partenza e arrivo da Campo Marte Sam Quilleri alle 9, ed è promosso dal Comitato provinciale Aics, con il patrocinio della Loggia e del Ministero per i beni e le attività culturali.

I runner si cimenteranno con un percorso di 7,3 chilometri, i camminatori da 3,5 chilometri. L’itinerario attraverserà il centro storico, mostrando alcuni degli scorci più suggestivi di Brescia. Sin dalla prima edizione la manifestazione si è posta l’obiettivo di valorizzare i tesori d’Italia. Si partirà da Campo Marte, per poi salire in Castello, scendere in piazzale Arnaldo, percorrere via Trieste, piazza Tebaldo Brusato, via Musei, il Carmine e tornare a Campo Marte. Saranno premiati i primi dieci atleti uomini, le prime dieci donne e i primi tre gruppi che taglieranno il traguardo.

«Siamo pronti a questa nuova avventura – sottolinea Antonio Parente, presidente del Comitato bresciano Aics –. Con i nostri collaboratori abbiamo preparato ogni piccolo particolare affinché la manifestazione abbia successo, non solo tra gli appassionati di podismo ma anche tra tutti coloro che amano Brescia e il suo centro storico. Abbiamo scelto Campo Marte, le prime tre edizioni si chiamavano Corri con i papà, perché è un luogo per famiglie. Preferiamo fare sempre percorsi cittadini per far godere scorci che non siamo soliti ammirare. L’iniziativa si svolge contemporaneamente in tutta l’Italia».

L’assessore comunale allo Sport del Comune di Brescia, Alessandro Cantoni, sottolinea: «Lo sport non è solo un momento educativo e per sensibilizzare sui corretti stili di vita, ma in questo caso pure di valorizzazione del patrimonio culturale».

Per tutte le informazioni e le iscrizioni è possibile rivolgersi alla segreteria provinciale dell’Aics allo 0302424317 oppure alla mail aicsbrescia@gmail.com.