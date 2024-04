Di corsa con la Elnòs Run per arredare la biblioteca inclusiva di Roncadelle

Un vero trionfo per la Elnòs Run. Moltissimi sono stati infatti coloro che hanno partecipato all’ottava edizione della tradizionale corsa solidale organizzata dal centro commerciale che, quest’anno, sosteneva l’acquisto dell’arredamento della nuova biblioteca inclusiva di Roncadelle.

L’intero ricavato delle quote d’iscrizione è stato devoluto in favore dei nuovi spazi che caratterizzeranno la struttura.

L’evento, patrocinato dal Comune di Roncadelle e realizzato in collaborazione con lo store Ikea, Brescia Run e Sport e Centro Sportivo Italiano, è stato la dimostrazione di come il rapporto sinergico tra solidarietà e sport possa dare grandi frutti: «Grazie al ricavato della corsa e al sostegno dell’associazione Bambini in Braille e della cooperativa sociale La Mongolfiera, potremo dar vita ad ambienti il più possibile accessibili anche per le persone con disabilità visive e motorie – sottolinea l’assessore di Roncadelle Pierluigi Marchina –. Questo progetto è per noi molto importante e vedere la grande partecipazione è stato fantastico. Ieri sera la manifestazione è stata soprattutto un bellissimo momento di incontro e non solo una competizione sportiva».