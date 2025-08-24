Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Derivati, la Provincia perde in Cassazione: salasso da oltre 30 milioni

Andrea Cittadini
Nel 2006 il Broletto aveva stipulato accordi con Dexia Crediop e Deutsche Bank per ristrutturare il debito: il caso e la doccia fredda
Palazzo Broletto, sede della Provincia di Brescia - Foto © www.giornaledibrescia.it
Palazzo Broletto, sede della Provincia di Brescia - Foto © www.giornaledibrescia.it

La sentenza inglese viene riconosciuta anche in Italia. Definitivamente. Per questo la Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla Provincia di Brescia contro la società Dexia Crediop, mettendo così un punto definitivo al braccio di ferro sull’asse Brescia-Londra in merito ai contratti derivati sottoscritti dal Broletto a metà anni Duemila sotto la guida dell’allora presidente Alberto Cavalli. Il caso La vicenda nasce infatti dall’intesa sulla ristrutturazione del debito sottoscritto nel

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario