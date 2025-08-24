Derivati, la Provincia perde in Cassazione: salasso da oltre 30 milioni

Nel 2006 il Broletto aveva stipulato accordi con Dexia Crediop e Deutsche Bank per ristrutturare il debito: il caso e la doccia fredda

Palazzo Broletto, sede della Provincia di Brescia - Foto © www.giornaledibrescia.it

La sentenza inglese viene riconosciuta anche in Italia. Definitivamente. Per questo la Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla Provincia di Brescia contro la società Dexia Crediop, mettendo così un punto definitivo al braccio di ferro sull’asse Brescia-Londra in merito ai contratti derivati sottoscritti dal Broletto a metà anni Duemila sotto la guida dell’allora presidente Alberto Cavalli. Il caso La vicenda nasce infatti dall’intesa sulla ristrutturazione del debito sottoscritto nel