Desenzano, ruba il portafoglio a una paziente in pronto soccorso: arrestato

Roberto Manieri
I carabinieri hanno intercettato l’uomo mentre stava gettando via il portafoglio sulla strada
I carabinieri a Desenzano
Nei giorni scorsi, nel Pronto Soccorso di Desenzano del Garda, un noto pregiudicato si è introdotto furtivamente all’interno dei locali dove, approfittando del fatto che che una paziente stava riposando nel letto, si è avvicinato a lei e con gesto repentino le ha sottratto il portafoglio, dandosi subito dopo alla fuga.

Il passo svelto in corsia e il fare furtivo, non è però passato inosservato al personale sanitario che ha allertato le forze dell’ordine tramite il numero d’emergenza 112. La risposta è stata immediata e una pattuglia dei Carabinieri di Desenzano del Garda, ha intercettato l’uomo mentre stava gettando via il portafoglio sulla strada che porta all’ospedale. Prontamente recuperato con il suo contenuto è stato poco dopo restituito all’anziana che non si era accorta di nulla.

Il ladro, un 53enne, già conosciuto per i suoi trascorsi, è stato subito dopo accompagnato in caserma e tratto in arresto con l’accusa di furto aggravato.

Argomenti
furto in ospedalefurtoDesenzano del Garda
