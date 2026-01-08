Desenzano, ruba il portafoglio a una paziente in pronto soccorso: arrestato
Nei giorni scorsi, nel Pronto Soccorso di Desenzano del Garda, un noto pregiudicato si è introdotto furtivamente all’interno dei locali dove, approfittando del fatto che che una paziente stava riposando nel letto, si è avvicinato a lei e con gesto repentino le ha sottratto il portafoglio, dandosi subito dopo alla fuga.
Il passo svelto in corsia e il fare furtivo, non è però passato inosservato al personale sanitario che ha allertato le forze dell’ordine tramite il numero d’emergenza 112. La risposta è stata immediata e una pattuglia dei Carabinieri di Desenzano del Garda, ha intercettato l’uomo mentre stava gettando via il portafoglio sulla strada che porta all’ospedale. Prontamente recuperato con il suo contenuto è stato poco dopo restituito all’anziana che non si era accorta di nulla.
Il ladro, un 53enne, già conosciuto per i suoi trascorsi, è stato subito dopo accompagnato in caserma e tratto in arresto con l’accusa di furto aggravato.
