Desenzano, morto don Claudio Donati

Alice Scalfi
Il parroco guida della parrocchia di San Martino della Battaglia dal 2005 aveva 72 anni. Uomo riservato ma presente, era per tanti una figura familiare. Lunedì i funerali
Don Claudio Donati - © www.giornaledibrescia.it
San Martino della Battaglia saluta con commozione il suo parroco storico. È morto a 72 anni don Claudio Donati, guida della parrocchia dal 2005 e punto di riferimento per l’intera comunità. Con il suo modo di fare pacato, il sorriso gentile e la capacità di ascoltare tutti, si era guadagnato l’affetto sincero di chiunque lo incontrasse. Le sue già precarie condizioni salute, da circa un anno, si sono via via aggravate e oggi è mancato all’ospedale di Montichiari, ove era ricoverato da circa un mese.

Nato a Desenzano il 20 gennaio 1954 e ordinato sacerdote nel 1980 a Verona, don Claudio aveva fatto il suo ingresso a San Martino il 18 settembre 2005. Da allora non se n’era più andato, restando alla guida della parrocchia per oltre 18 anni: nessuno prima di lui era rimasto così a lungo.

Ad annunciarne la scomparsa è stata la stessa parrocchia, affidandosi a una citazione dal Vangelo secondo Luca: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Un messaggio che don Claudio avrebbe fatto suo, lui che ha sempre affrontato la vita e la missione sacerdotale con uno sguardo profondo, ma mai pesante, vicino alla gente e al cuore delle cose.

È stato anche socio del Cai di Desenzano, segno di un legame vivo con il territorio e con le sue bellezze. Uomo riservato ma presente, era per tanti una figura familiare: sempre disponibile, sempre presente, sempre lui.

La comunità lo ha ricordato con affetto già ieri sera, durante la messa delle 18. I funerali saranno celebrati lunedì 2 febbraio alle 11 nella chiesa di Rivoltella .

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
don Claudio DonatiDesenzano
  3. Ricarica la pagina se necessario