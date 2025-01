Desenzano, malumori in maggioranza e il sindaco chiede «una riflessione»

Il sindaco Guido Malinverno chiede una mano, ma non fa alcun passo indietro: «Ho chiesto aiuto alla mia maggioranza circa le deleghe a Urbanistica e Servizi sociali – spiega –, affinché possa prendermi più tempo per curare la mia salute».

Ed è amareggiato, il primo cittadino, dal fatto che sue considerazioni se vogliamo private, e riferite alla sua ristretta cerchia, siano finite «in pasto» alla stampa: «Evidentemente in maggioranza c’è qualcuno che preferisce chiamare i giornali piuttosto che il sindaco. Per questo, chiedo ai responsabili dei partiti che facciano un’attenta riflessione sui propri consiglieri».

La mail

La mail indirizzata ad assessori e consiglieri di maggioranza risale al 5 gennaio: una comunicazione nella quale Malinverno li informa circa le sue difficoltà nel portare avanti le deleghe a Urbanistica e Servizi sociali. Si rivolge a loro in questi termini: «È un momento privo di decisioni importanti e quindi prima della approvazione, o meno, del conto consuntivo, prevista entro la fine di aprile, avete tutto il tempo necessario per discutere a livello politico e suggerirmi soluzioni per l’assegnazione».

Contattato, articola il concetto: «Probabilmente il contenuto della mia mail si presta a interpretazioni, ma il mio intento era chiedere l’aiuto dei consiglieri in questo periodo: in attesa di stare meglio, volevo che qualcun altro si occupasse dei due settori, ma senza conferire deleghe ufficiali. Doveva essere una discussione interna alla maggioranza in un momento per me di difficoltà, qualcuno ha scelto di remare contro».