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Si rifiuta di offrire una sigaretta, ragazzo accoltellato a Desenzano

È avvenuto nella notte tra venerdì e sabato: l’aggressore è stato fermato e denunciato per lesioni aggravate e porto d’arma
Uno dei carabinieri intervenuti mostra l'arma dell'aggressione
Uno dei carabinieri intervenuti mostra l'arma dell'aggressione

Poteva trasformarsi in tragedia quella che, inizialmente, sembrava solo una banale discussione tra giovani. Nella notte tra venerdì e sabato, a Desenzano del Garda, un ragazzo è stato accoltellato al fianco all’esterno di un noto locale notturno della zona. L’aggressore è stato rintracciato e denunciato dai Carabinieri poco dopo i fatti.

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione effettuata dai militari, la violenza è scoppiata nelle prime ore del mattino, quando gran parte dei frequentatori del venerdì sera aveva già lasciato il locale. A far degenerare la situazione tra due gruppi di avventori rimasti ai tavoli esterni sarebbe stato un motivo futile: la richiesta di una sigaretta finita con un rifiuto. Dalle parole si è passati rapidamente ai fatti, finché uno dei giovani ha estratto un coltello sferrando un fendente al fianco di un coetaneo.

Il ferito è stato immediatamente soccorso dagli amici e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Desenzano. Nonostante lo spavento, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni: il giovane resta comunque ricoverato per gli accertamenti di rito.

Nel frattempo, l’intervento tempestivo di due pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Desenzano ha permesso di bloccare l’aggressore vicino al locale. Un accurato sopralluogo dei militari ha consentito inoltre di rinvenire l’arma, che era stata gettata in una siepe nel tentativo di occultarla. L’aggressore è stato accompagnato in caserma e, dopo le verifiche di legge, è stato denunciato per lesioni aggravate e porto d’arma.

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