Si rifiuta di offrire una sigaretta, ragazzo accoltellato a Desenzano

Poteva trasformarsi in tragedia quella che, inizialmente, sembrava solo una banale discussione tra giovani. Nella notte tra venerdì e sabato, a Desenzano del Garda, un ragazzo è stato accoltellato al fianco all’esterno di un noto locale notturno della zona. L’aggressore è stato rintracciato e denunciato dai Carabinieri poco dopo i fatti.

La ricostruzione Secondo la ricostruzione effettuata dai militari, la violenza è scoppiata nelle prime ore del mattino, quando gran parte dei frequentatori del venerdì sera aveva già lasciato il locale. A far degenerare la situazione tra due gruppi di avventori rimasti ai tavoli esterni sarebbe stato un motivo futile: la richiesta di una sigaretta finita con un rifiuto. Dalle parole si è passati rapidamente ai fatti, finché uno dei giovani ha estratto un coltello sferrando un fendente al fianco di un coetaneo.