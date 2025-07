Desenzano, fermato un 27enne con un’ascia e droga nello zaino

Nello zaino nascondeva un'ascia e un etto di droga: 27enne bresciano, già noto alle Forze dell'ordine, è stato fermato e denunciato nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Desenzano del Garda. È successo ieri, quando gli agenti della Volante in servizio al Commissariato di Polizia di Desenzano, hanno notato l'uomo in atteggiamenti sospetti. Quando i poliziotti si sono avvicinati, il 27enne, residente in provincia, si è subito innervosito. Infatti nello zaino, sotto i vestiti, nascondeva l'ascia, lunga 34 centimetri, e i 100 grammi di marijuana.

La misura

Alla luce della pericolosità sociale emersa, il questore di Brescia ha adottato nei confronti dell'uomo – in conformità con quanto previsto dal Codice delle Leggi Antimafia – la misura di prevenzione personale disponendo del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Desenzano del Garda per i prossimi 4 anni. In caso di violazione del provvedimento, il 27enne potrà essere condannato sino a 1 anno e mezzo di reclusione ed alla multa di 10.000 euro.