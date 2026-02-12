Giornale di Brescia
﻿CronacaGarda

Desenzano, rubano cosmetici all’Esselunga: un’arrestata e una denunciata

Simone Bracchi
Entrambe ventunenni, soltanto una è finita in manette perché l’altra era incensurata. Avevano provato a impossessarsi di prodotti del valore di 4.500 euro
L'Esselunga di Desenzano - © www.giornaledibrescia.it
L'Esselunga di Desenzano - © www.giornaledibrescia.it
Sorprese a rubare cosmetici per 4.500 euro all’Esselunga di Desenzano: in manette una ragazza di 21 anni, denunciata la complice, anche lei 21enne. Il fatto è successo ieri, quando le due donne sono state sorprese a riempire di articoli per la cura estetica diverse buste della spesa.

All’uscita, invece di pagare i prodotti, hanno abbandonato le borse a una cassa vuota, tentando di recuperare i prodotti una volta superate le casse. I movimenti sospetti hanno allertato il personale di sicurezza dell’esercizio commerciale, che ha chiamato subito i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della Radiomobile di Desenzano.

Delle due ladre solamente una è stata arrestata, poiché la seconda era incensurata. Su disposizione della Procura di Brescia, la donna arrestata ha trascorso la notte al Comando di Desenzano, in attesa della celebrazione della direttissima di oggi.

