Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaGarda

Desenzano, droga e una pistola nascoste in casa: un arresto

La perquisizione domiciliare a seguito di un controllo sull’auto: rinvenute cocaina, eroina, marijuana e hashish, oltre a un’arma col numero di matricola abraso
Droga e armi - Foto Carabinieri © www.giornaledibrescia.it
Droga e armi - Foto Carabinieri © www.giornaledibrescia.it
AA

I carabinieri li hanno fermati per un normale controllo al casello di Desenzano e a bordo dell'auto di due cinquantenni desenzanesi hanno trovato della droga. Nel borsello del conducente è stato infatti rinvenuto un ingente quantitativo di cocaina ed eroina.

In casa dei soggetti è stata quindi eseguita una perquisizione. All’interno della dimora è stata trovata altra droga di vario tipo, dalla marijuana all’hashish per terminare con altra eroina, con il relativo materiale per la pesatura e il confezionamento. Infine è stata scoperta un’arma da fuoco clandestina con matricola e segni identificativi abrasi.

Al termine dell’attività il titolare della casa è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di arma da fuoco clandestina.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
drogaarmiDesenzano del Garda
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario