Desenzano, droga e una pistola nascoste in casa: un arresto

I carabinieri li hanno fermati per un normale controllo al casello di Desenzano e a bordo dell'auto di due cinquantenni desenzanesi hanno trovato della droga. Nel borsello del conducente è stato infatti rinvenuto un ingente quantitativo di cocaina ed eroina.

In casa dei soggetti è stata quindi eseguita una perquisizione. All’interno della dimora è stata trovata altra droga di vario tipo, dalla marijuana all’hashish per terminare con altra eroina, con il relativo materiale per la pesatura e il confezionamento. Infine è stata scoperta un’arma da fuoco clandestina con matricola e segni identificativi abrasi.

Al termine dell’attività il titolare della casa è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di arma da fuoco clandestina.