Desenzano, da giorni senz’acqua 24 famiglie morose

I disagi che vanno avanti da sette giorni dovrebbero finire proprio oggi: da una settimana 24 nuclei familiari residenti nelle case Aler di via Michelangelo, a Desenzano, sono rimasti praticamente senza acqua. La situazione dovrebbe rientrare nella giornata odierna, come si diceva, ma il problema, una volta venuto ieri alla luce, ha destato grande apprensione.

Il consigliere di minoranza Stefano Terzi, rappresentante della coalizione Per Desenzano in consiglio comunale, proprio ieri ha diffuso la notizia, basandosi su una segnalazione ricevuta dal gruppo di Azione. «Mi sono subito attivato, interessando il sindaco e i servizi sociali per risolvere questa situazione inaccettabile», ha dichiarato il consigliere, evidenziando l’urgenza della questione.

Secondo le informazioni raccolte, sembra che per ventiquattro unità abitative del complesso Aler che si affacciano su via Michelangelo sia stato ridotto drasticamente il flusso dell’acqua, creando disagi significativi per le famiglie coinvolte. La causa del problema sembra essere legata a una morosità diffusa degli inquilini, che ha portato Acque Bresciane, come da prassi in questi casi, a intervenire la scorsa settimana riducendo il flusso dell’acqua in ingresso nelle abitazioni.

Nonostante nessuna segnalazione sia pervenuta in municipio negli ultimi giorni, risulta che le autorità competenti siano state comunque informate della situazione e che fortunatamente si sia riusciti a trovare una soluzione già per il breve periodo. In particolare Aler, ente proprietario degli alloggi in questione, ha già effettuato un sopralluogo lo scorso 5 dicembre, pianificando di ripristinare il normale flusso dell’acqua con l’intervento di un’azienda idraulica oggi stesso.