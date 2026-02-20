Giornale di Brescia
Desenzano, arrestato latitante: era ricercato per violenza sessuale

I carabinieri hanno fermato il 24enne dopo che questi, a bordo di un furgone, ha ignorato l’alt della pattuglia dandosi alla fuga: sul veicolo avevano arnesi da scasso
Gli arnesi da scasso trovati sul veicolo
I Carabinieri di Desenzano del Garda hanno arrestato un 24enne albanese latitante per violenza sessuale. L’uomo, a bordo di un furgone con altri due complici, ha ignorato l’alt della pattuglia e si è dato alla fuga, speronando l’autoradio dei Carabinieri e spruzzando spray al peperoncino. È stato bloccato e immobilizzato dopo una violenta resistenza. La perquisizione del veicolo ha rivelato attrezzi da scasso, flessibili e ricetrasmittenti. Due carabinieri hanno riportato lievi traumi. L’arrestato è stato associato in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

