Desenzano, arrestato latitante: era ricercato per violenza sessuale

I Carabinieri di Desenzano del Garda hanno arrestato un 24enne albanese latitante per violenza sessuale. L’uomo, a bordo di un furgone con altri due complici, ha ignorato l’alt della pattuglia e si è dato alla fuga, speronando l’autoradio dei Carabinieri e spruzzando spray al peperoncino. È stato bloccato e immobilizzato dopo una violenta resistenza. La perquisizione del veicolo ha rivelato attrezzi da scasso, flessibili e ricetrasmittenti. Due carabinieri hanno riportato lievi traumi. L’arrestato è stato associato in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.