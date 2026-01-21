Giornale di Brescia
Cronaca

Desenzano, si accascia al bar: soccorso dal titolare con il defibrillatore

Simone Bracchi
È successo nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì, a Rivoltella: Giacomo Perazzi del locale Fuori Giuoco è intervenuto utilizzando il Dae del Pattinodromo comunale
Un defibrillatore Dae - Foto tratta da www.incampoconilcuore.it
«È diventato viola in volto all’improvviso e si è accasciato a terra. Io e un altro ragazzo siamo corsi a prendere il defibrillatore e lo abbiamo attivato in attesa dei soccorritori». A parlare è Giordano Perazzi, titolare del bar tabaccheria Fuori Giuoco di Desenzano, nella frazione di Rivoltella. È stato lui a intervenire quando un suo cliente «un mio caro amico che conosco da una vita» ha avuto un arresto cardiaco. L’uomo, 58 anni, è stato operato e ora è ricoverato in condizioni disperate in Terapia intensiva al Civile a Brescia.

Come è andata

«Abbiamo chiamato il 112 e l’operatore ci ha detto di andare a prendere il defibrillatore che si trovava al Pattinodromo, qui vicino al mio bar». Perazzi è corso immediatamente nella struttura comunale, in via Papa Giovanni XXIII, per prendere l’apparecchio. Poi sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno continuato il massaggio cardiaco. «Il mio amico è stato trasportato al Civile a bordo dell’elisoccorso», ha aggiunto Perazzi.

Ore di apprensione

L’uomo che ha accusato il malore improvviso abita a Desenzano. «È tornato a casa l’anno scorso dopo la morte del padre, ma lui per 15 anni ha vissuto in Svizzera, dove lavorava – ha concluso –. È tornato per prendersi cura della madre anziana». 

Argomenti
maloredefibrillatoresalvatoCivileelisoccorsoDesenzano del Garda
