Derubavano anziani: scoperta la banda

Gettavano a terra monete nei parcheggi dei supermercati e le usavano per distrarre gli anziani che poi derubavano. La Volante della Polizia di Stato ha individuato ieri una banda formata da due donne e un uomo che poco prima avevano portato via la borsa a una 75enne.

La pattuglia ha fermato e controllato la vettura su cui viaggiavano poco dopo. I tre erano senza documenti e non hanno fornito una giustificazione per la loro presenza in città e questo ha giustificato la perquisizione della vettura.

Nascosto nel vano della ruota di scorta c’era il telefono dell’anziana. La signora ha poi raccontato che poco prima una donna l’aveva distratta dicendole che le erano cadute delle monete e l’altra le aveva portato via la borsa che era sul sedile dell’auto.

Dai telefoni dei tre è emerso che in quella giornata erano stati in diversi supermercati e poi si erano diretti a sportelli bancari, evidentemente per prelevare con i bancomat rubati.

L’anziana vittima cui è stato restituito il telefono ha ringraziato il questore con una lettera.