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Garlasco, «i legali di Sempio ottennero illecitamente l’esposto di Stasi»

Secondo i carabinieri ciò sarebbe emerso dall’inchiesta di Brescia sulla prima indagine del 2017 e che vede indagato l’ex procuratore aggiunto Mario Venditti
Alberto Stasi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Alberto Stasi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Nell'inchiesta bresciana, che vede l'ex procuratore pavese Mario Venditti e il padre di Andrea Sempio indagati per corruzione in atti giudiziari, è emerso «senza ombra di dubbio» che «i legali di Sempio» dell'epoca «fossero venuti in possesso illecitamente della documentazione che poi, formalmente il 13 gennaio 2017, era entrata in possesso del Gen. Garofano», consulente della difesa del commesso nella prima indagine a suo carico, «attraverso gli stessi legali».

Si trattava dell'esposto della difesa Stasi e della consulenza Fabbri-Linarello sul Dna sulle unghie di Chiara Poggi. Lo scrivono i carabinieri di Milano nell'annotazione. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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omicidio di Garlascodelitto di GarlascoMario VendittiAndrea Sempio
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