Degenera la lite al campo nomadi, nelle rissa coinvolte diverse persone di due famiglie

Forze dell’ordine e ambulanze attorno allora di pranzo in via Borgosatollo, a Brescia. Non ci sarebbero feriti gravi

Le forze dell'ordine al campo nomadi di via Borgosatollo a Brescia - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Una lite tra due famiglie al campo nomadi di via Borgosatollo è degenerata ed è scoppiata una violenta rissa che ha coinvolto diverse persone, uomini e donne dei due nuclei contrapposti. Diverse persone sono rimaste ferite, dalle prime informazioni nessuno sembra in modo grave. Sul posto sono immediatamente confluite tutte le pattuglie disponibili di Carabinieri, Polizia di stato e Polizia locale. Al momento sono in corso accertamenti per capire cosa sia accaduto esattamente. Da giorni sembra che le due famiglie vivessero un riacutizzarsi di vecchie questioni.

