«Dedicato A te» continua il viaggio per la ricerca a Chiuduno

Quattro giorni di festa in una location inedita, oltre 550mila euro donati alla ricerca in dieci anni e nuovi progetti per un 2024 che fa rima con rilancio.

Da qui è ripartito il viaggio di «Dedicato A te» che, dopo lo stop per la storica festa in casa a Monticelli nel 2022, si è spostato al centro fiera di Chiuduno, in provincia di Bergamo, dove fino al 14 luglio proporrà musica live, spettacoli, buon cibo e solidarietà, il tutto in ricordo del piccolo Andrea Pasini, scomparso il 12 aprile del 2012 a soli nove anni per una grave forma di tumore cerebrale.

L’associazione «Dedicato A te» nasce nel 2013 per volere di mamma Barbara Bozza e papà Luca Pasini che, dopo la scomparsa del loro amato Andrea, hanno avuto la forza di creare questo progetto ambizioso con la speranza di sconfiggere la malattia che ha portato via loro figlio. Da allora sono stati raccolti oltre 550mila euro interamente devoluti ad importanti progetti di ricerca medica che stanno contribuendo all’avanzamento scientifico con le loro scoperte (tra le organizzazioni: Fondazione Veronesi, l’Università degli studi di Brescia e l’Ospedale San Raffaele di Milano). Il ricavato della festa verrà utilizzato per finanziare un progetto di ricerca oncologica pianificato dalla Fondazione Veronesi e per proseguire la ricerca sul medulloblastoma a cura della dottoressa Rossella Galli.

Ma torniamo indietro, al percorso che ha condotto a questa ripartenza: alla conclusione della festa estiva del 2022, Barbara e Luca (presidente e vicepresidente) avevano annunciato la difficile decisione di fermare l’annuale appuntamento estivo e di continuare la raccolta fondi con altri progetti minori. Il richiamo alla solidarietà è stato però troppo forte e si sono rimessi all’opera per organizzare la festa che avrà luogo quest’estate. Essenziali sono stati l’entusiasmo dei numerosi sostenitori dell’associazione, che hanno chiesto a gran voce il ritorno del tradizionale evento e la collaborazione fattiva del Comune di Chiuduno.

«Non ci siamo mai fermati, ma in qualche modo quest’estate segna per noi una ripartenza – spiega Barbara Bozza, mamma di Andrea e presidente dell’associazione –. Abbiamo trovato grande disponibilità ed entusiasmo da parte delle istituzioni e della comunità. Non vediamo l’ora di iniziare e aspettiamo tante persone, sempre a sostegno della ricerca medica».

Il programma della festa (apertura alle 19 circa ogni sera con drink, cucina, animazione per i piccoli e truccabimbi) vedrà l’hard rock dei Revolution con lo show «Motorcycle rock legends» venerdì, balli scatenati sabato con i «Sismica» e il grande show di Michele Tomatis domenica (info sulla kermesse e sui progetti dell’associazione sui social e sul sito dell’associazione).