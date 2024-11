Decreto flussi, Zini: «Non si sta facendo una politica corretta»

Valerio Pozzi

Per uno dei vicepresidenti di Confindustria occorre un «reperimento strategico»

1 ' di lettura

Roberto Zini, uno dei vicepresidenti di Confindustria - © www.giornaledibrescia.it

I 181.000 ingressi previsti e normati dal nuovo Decreto flussi, sono pochi. Per Roberto Zini, uno dei vicepresidenti di Confindustria Brescia, «sui flussi non si sta facendo una politica corretta». Il Cdm approva il decreto sui flussi dei migranti «Se nei prossimi anni mancheranno persone in età da lavoro, con il rischio che con l’andar del tempo la cose peggiorino, va impostato un lavoro di reperimento strategico perché la situazione non può essere affrontata di volta in volta mettendoci una pe