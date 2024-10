Decluttering a Desenzano: gli arredi vintage del Comune sono all’asta

Alice Scalfi

Il Comune ha deciso di liberarsi di oggetti vintage e arredi second hand facendo un’asta di beneficenza: come funziona e quando presentarsi

Il Comune abbraccia la filosofia del «decluttering» e svuota gli uffici: all’asta sono stati messi una settantina di oggetti, tra cui monitor, cassettiere, vecchie macchine per scrivere, sedie ed espositori. Quello che non verrà venduto sarà donato alle associazioni del territorio. Decluttering Il «decluttering», un termine inglese che fa tendenza, non è altro che il processo di liberarsi del superfluo, un po’ come quando si fa ordine in soffitta o si svuota il guardaroba. Non si tratta di un’op