Danneggiano i campi sportivi di Azzano Mella, il sindaco denuncia tre minorenni

Denunciati dal sindaco i tre ragazzi che giovedì della scorsa settimana avrebbero rubato e vandalizzato i campi sportivi di Azzano Mella. A scoprire i colpevoli è stata l’addetta alle pulizie che ha trovato i giovani rinchiusi all’interno degli spogliatoi. «Ho avuto modo di constatare personalmente la situazione, in seguito a segnalazioni ricevute - spiega il primo cittadino di Azzano Matteo Ferrari -. Tre ragazzi sono stati trovati all'interno degli spogliatoi, dopo aver forzato l’ingresso».

Le parole del sindaco

I ragazzi, tutti minorenni, sono stati accusati e denunciati per aver danneggiato una proprietà pubblica, per aver imbrattato i pavimenti e i muri con del carbone e per aver rubato attrezzature da gioco, oltre a per aver rotto armadietti dello spogliatoio e rubinetti del bagno. «È inaccettabile - prosegue Ferrari - che spazi dedicati alla comunità, e in particolare ai giovani, vengano trattati in questo modo. Sono preoccupato che giovani, che dovrebbero rispettare e valorizzare i luoghi di aggregazione, possano essere coinvolti in tali atti vandalici».