Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaCiclismo

Dancelli, Tonoli: «Lo inseguivo in bici da ragazzo è stato ds e amico»

Paolo Venturini
Le parole in ricordo del grande campione. Davide Boifava: «Ci sentivamo spesso e vederlo ridotto come era negli ultimi tempi era una grande sofferenza anche per chi gli voleva bene»
Nel 2018 Dancelli e Scaroni - © www.giornaledibrescia.it
Nel 2018 Dancelli e Scaroni - © www.giornaledibrescia.it
AA

La notizia, purtroppo attesa da giorni è rimbalzata fra gli amici più cari nell’arco di pochi minuti dopo il decesso avvenuto alle 18.15 nella Rsa di Castenedolo dove era ricoverato da qualche settimana per l’aggravarsi del suo stato di salute. Fra chi si trincera dietro un muto e disperato dolore come l’amico di una vita da corridore e non, Mario Anni, il fidato gregario a chi come Angelo Tonoli, titolare della Premac di Muscoline, gli è stato vicino fino alle ultime ore e pur fra la lacrime dice: «L’ho visto l’ultima volta domenica, era ridotto un mucchio d’ossa, soffriva tanto. Per me è stato un fratello maggiore, ci conoscevamo da 40 anni, quando da ragazzo gli correvo dietro nei suoi allenamenti, l’ho avuto poi come direttore sportivo da dilettante e infine come grande amico. Mi piacerebbe che Castenedolo lo onorasse dal momento che ha portato lustro al paese, dovrebbe istituire quanto meno il lutto cittadino. Adesso sarà felice incontrerà i suoi amici, Adorni, Gimondi, Aldo Moser».

Commosso anche Davide Boifava: «Il primo dei tanti ricordi che ho di lui è quando io da dilettante passo professionista nella sua squadra e mi pareva una grande cosa essere al cospetto e compagno di campioni come lui. Ci sentivamo spesso e vederlo ridotto come era negli ultimi tempi era una grande sofferenza anche per chi gli voleva bene». 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Michele DancelliamiciCastenedolo
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario