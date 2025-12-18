Ciclismo bresciano in lutto: è morto Michele Dancelli

Il ciclismo bresciano perde uno dei suoi grandi protagonisti. Michele Dancelli, che aveva compiuto 83 anni lo scorso 15 ottobre, è morto nel pomeriggio di oggi, 18 dicembre, alla Rsa di Castenedolo, dove era ricoverato da tempo.

Castenedolese classe 1942, grinta da vendere e una lunga serie di vittorie collezionate nel ciclismo. Ciclista professionista dal 1963 al 1974, ha collezionato circa ottanta vittorie, tra cui due titoli di campione italiano, undici tappe al Giro d’Italia, una Milano-Sanremo – un’impresa leggendaria dopo oltre 70 chilometri di fuga solitaria, in avanscoperta fin dai primi chilometri, solo contro i grandi campioni dell’epoca, da Merckx a Gimondi – e una Freccia Vallone.

Nel suo palmarès figurano anche due medaglie di bronzo ai Campionati del mondo, conquistate a Imola nel 1968 e a Zolder nel 1969.