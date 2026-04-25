Dalla musica allo sport: Rovato scende in campo

A cavallo tra fine aprile e inizio maggio, Rovato si apre alla bella stagione con tante iniziative a 360 gradi. Il via già oggi, sabato 25 aprile; dopo il corteo del mattino per gli 81 anni dalla Liberazione del nazifascismo, con il Comune, l’Anpi e le associazioni del territorio, alle 20.30 la Parrocchia di Santa Maria Assunta ospita l’elevazione musicale «In ricordo di coloro che hanno donato la vita per la libertà». In calendario musiche di Giuseppe Verdi, dirette dal maestro Giuseppe Orizio, con l’Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici e il coro di Erina Gambarini (ingresso libero, prenotazione obbligatoria al 338.6725080).

A organizzare l’appuntamento è l’associazione In Vino Veritas dentro il Premio Internazionale Franciacorta, che due giorni dopo, lunedì 27 aprile, ospiterà un incontro con il giornalista e scrittore Toni Capuozzo. A Capuozzo verrà consegnato il premio alla carriera, subito dopo la presentazione del suo ultimo libro, «Una piccola guerra» (Edizioni Biblioteca dell’Immagine), a 50 anni esatti dal terremoto del Friuli. A dialogare con Capuozzo il giornalista Tonino Zana, storica firma del Giornale di Brescia. Si inizia alle 18.15 al Salone del Pianoforte, in Municipio, che nelle stesse ore ospiterà il cambio della guardia tra due importanti mostre. Fino a domenica 26 aprile c’è la personale di Fausto Gervasi, «Il fascino dell’imperfetto», dedicata all’antica e affascinante mondo della ceramica giapponese Raku.

Lunedì 27 aprile, alle 11.30, sempre in Municipio ci sarà invece l’inaugurazione di «Custodire la memoria, progettare il futuro», l’ambizioso progetto di Comune e Università degli Studi di Brescia. L’esposizione presenta infatti i risultati del progetto di studio, conservazione e valorizzazione della cortina muraria occidentale del castello di Rovato, uno dei più significativi esempi di architettura fortificata ancora visibili in provincia di Brescia, ancora oggi pienamente integrato nel tessuto urbano del centro storico, a partire dal ponte pedonale sugli Spalti Don Minzoni.

A chiudere la data di domenica 3 maggio con la seconda Valdig-Run, corsa e camminata ludico-motoria a passo libero con due percorsi (5 e 9,5 chilometri) organizzata da Valdigrano, Comune, Monte Orfano Runners e Rovato Soccorso, a cui andrà tutto il ricavato delle iscrizioni (10 euro). Si parte alle 8 dal centro sportivo Campo Maggiore di via dei Platani, 10. Iscrizioni già aperte su www.evomor.wordpress.com.