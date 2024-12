Dalla musica a Santa Lucia: gli appuntamenti di Natale a Erbusco

Erbusco mette sotto l’albero di Natale tante proposte, dalla musica di grande qualità al teatro dei bambini, fino a Santa Lucia e ai concerti delle bande del borgo della Franciacorta.

Mercoledì 11 dicembre nel teatro di via Verdi c’è lo spettacolo «Le volpi» con Federica Ombrato, Manuela Mandracchia e Giorgio Colangeli. Il giorno dopo, giovedì 12 dicembre arriva invece Santa Lucia. Si parte alle ore 17.15 con un pomeriggio tra musica, giochi e manualità per bambini alla biblioteca comunale di via Castello, mentre in serata oratorio di Erbusco e il Comitato San Gottardo organizzano un vero e proprio tour, per salutare grandi e piccini: alle ore 19.30 Santa Lucia e l’asinello saranno di fronte alla chiesa, alle ore 19.45 alla Madonnina di via Costa Sopra, alle ore 20.15 alla statura del Sacro Cuore di via Costa Sotto e infine, alle ore 20.45, in località Valluna.

A chiudere, le bande locali: sabato 14 dicembre parte la Zoccoband con «Nel nome della madre», tra musica, le voci narranti di Nadia Menassi e Andrea Dotti e la direzione di Arturo Andreoli (chiesa di Zocco, ore 20.45), mentre domenica 22 dicembre, alle ore 16, si torna al teatro di via Verdi con la banda Dino Magri e la «Disney celebration» affidata alla direzione del maestro Giorgio Gandossi.