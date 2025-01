Dalla cultura allo sport, un calendario di eventi a Cologne

Sarà un mese di grandi iniziative quello che sta per cominciare a Cologne, con un calendario ricco di eventi culturali, sportivi e celebrativi che coinvolgeranno tutta la comunità. Il primo appuntamento di rilievo è fissato per martedì 28 gennaio alle ore 20.45 al cinema teatro parrocchiale, dove, nell’ambito del festival Rinascimento Culturale, la giornalista Francesca Mannocchi terrà una conferenza intitolata «Storie di Israeliani e Palestinesi: alle origini di un conflitto antico», che offrirà un’analisi approfondita e toccante di uno dei temi più complessi e attuali della geopolitica mondiale.

Giornata della Memoria

La Giornata della Memoria, il 27 gennaio, sarà celebrata con un’installazione artistica al polo culturale e bibliotecario, curata dall’associazione Amici del Centro Culturale Paolo Borsellino. L’opera sarà un’occasione di riflessione collettiva sul ricordo della Shoah e sulla necessità di preservare la memoria storica. Il 25 e il 29 gennaio, inoltre, alla biblioteca comunale, sarà possibile iscriversi alla visita guidata alla mostra «Matisse e la luce del Mediterraneo» e al centro della città di Mestre, organizzata per il 22 febbraio, un’occasione imperdibile per gli appassionati d’arte e cultura.

Nikolajewka

Non mancheranno i momenti di commemorazione. Sabato 1° febbraio il gruppo Alpini ricorderà l’anniversario della battaglia di Nikolajewka con una sfilata nel centro del paese e una Santa Messa in chiesa. L’attenzione ai giovani sarà poi centrale grazie alla rinnovata convenzione tra Comune e Parrocchia, supportata dalla Fondazione Galignani. A tal proposito due serate significative sono in programma venerdì 31 gennaio alle ore 20.30 al teatro parrocchiale, dove si terrà un incontro per i ragazzi dai 14 ai 18 anni in cui verrà presentato un nuovo progetto educativo che li vedrà protagonisti.

Il secondo appuntamento, rivolto alla fascia 19-35 anni, si terrà invece il 7 febbraio alle 20.30 nella sala studio della biblioteca, per offrire un’occasione di dialogo e raccogliere idee e proposte per il futuro del territorio. Lo sport sarà protagonista domenica 23 febbraio con il 31esimo Trofeo di Judo, meeting regionale giovanile in memoria di Gino Baitelli, organizzato da Judo Cologne al Palazzetto dello Sport.