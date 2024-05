Dalla canapa legale alla marijuana illegale: otto persone nei guai

Coltivazione, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Queste le accuse mosse nei confronti di otto persone raggiunte da ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip di Brescia nell’ambito di un’inchiesta della Guardia di Finanza. In carcere sono finiti Alessandro Uberti e Giangiacomo Betella. Domiciliari per Domenico Diana, Arthur Edwin, Vincenzo Vivaldini ed Emiliano Milzani. Disposto l’obbligo di dimora per Davide Codenotti e divieto di dimora nel Bresciano per Rosolino Ghisleri.

Sequestrati oltre 2,3 tonnellate di sostanza stupefacente del tipo marijuana essiccata e pronta per la successiva lavorazione e immissione in commercio, 4 chilogrammi di hashish e 0,5 chilogrammi di HHC (Esaidrocannabinolo), nonché macchinari e strumentazione utilizzati per la raffinazione e la lavorazione delle citate sostanze stupefacenti.

Le indagini

Le indagini sono nate dall’analisi di tre aziende agricole locali a Bedizzole, Montisola e Gussago, di cui due formalmente costituite per la coltivazione di canapa sativa ma che, invece, sarebbero state trasformate in coltivazioni «open air» di marijuana.

Le analisi di laboratorio condotte sulla sostanza vegetale, coltivata nonché su quella stoccata in ampi magazzini e già sottoposta a sequestro nel corso delle investigazioni, hanno rivelato alti valori diTHC, principio attivo ad alto effetto stupefacente e psicotropo.

Nel corso delle indagini sequestrata anche una nuova sostanza stupefacente, HHC, ad alto effetto psicotropo, successivamente inserita, anche a seguito delle attività repressive in questione, dal Ministero della Salute nelle tabelle delle sostanze vietate.