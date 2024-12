Dal centrodestra una mozione per una no-tax area in centro storico

Un portale web anti burocrazia, l’istituzione di una no-tax area nel centro storico e di un voucher casa a sostegno delle giovani famiglie. Sono tre proposte della segreteria provinciale del Partito Liberale Italiano che il centrodestra in Loggia ha fatto proprie, trasformandole in altrettante mozioni da presentare al Consiglio comunale, spiega il forzista Paolo Fontana.

I temi

Il Portale web anti burocrazia «dovrebbe essere uno spazio digitale per raccogliere segnalazioni su regole e procedure che ostacolano il libero mercato e la vita quotidiana dei cittadini – spiega il segretario provinciale del Pli Massimo Rodighiero –. Per contrastare lo spopolamento commerciale nel centro storico e sostenere le attività si propone l’istituzione di una no-tax area: esenzione totale da Imu, Tari e pagamento plateatici per due anni; agevolazione riservata a nuove attività professionali, con priorità per esercizi che promuovono cultura e artigianato locale; fondo di supporto per ristrutturazioni e ammodernamenti degli spazi commerciali».

Da sinistra: Nini Ferrari, Paolo Fontana, Massimo Rodighiero, Giovanni Posio

C’è poi il voucher per il sostegno all’affitto di giovani famiglie under 35 per le quali ci sono problemi di accesso al mercato delle locazioni. «La mozione sul voucher casa potrebbe essere condivisa dalla maggioranza – rimarca Nini Ferrari di Fratelli d’Italia –. Nel Dup si parla di Agenzia unica per la casa il cui impegno è stato finora piuttosto blando».